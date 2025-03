Dilei.it - Ascolti tv del 14 marzo, The Voice Senior, Le onde del passato o Quarto Grado

Nessuna novità nel palinsesto televisivo del venerdì sera. Antonella Clerici ha condotto Thesu Rai 1 e anche questa settimana si è scontrata con la fiction di Canale 5, Ledel.Rai 1 ha trasmesso venerdì 14ilappuntamento col programma di Antonella Clerici, diventato ormai un cult, The, con la ormai consolidata squadra di giudici, Loredana Berté, Gigi D’Alessio, Clementino e Arisa.Su Canale 5 sono tornati Anna Valle e Giorgio Marchesi in una nuova puntata de Ledel. Gaetano sceglie di sacrificarsi per proteggere Mia. Anna e Luca, divisi tra attrazione e traumi passati, indagano su un misterioso “terzo uomo” presente sullo yacht Slang: un oscuro personaggio che potrebbe essere molto più vicino di quanto immaginano. Dalle loro ricerche riemerge il ricordo di un poliziotto misteriosamente scomparso, la cui sorte è in qualche modo legata ad uno degli ospiti del B&B.