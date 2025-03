Sport.quotidiano.net - Ascoli-Arezzo 1-0: amaranto, giornata da dimenticare

, 15 marzo 2025 – Il peggiordella gestione Bucchi cade di misura ad, subisce la seconda sconfitta consecutiva e viene agganciato e sorpassato in classifica dal Pineto. Gliscivolano in settima posizione al termine di una prestazione negativa (sopratutto la ripresa) contro un avversario in piena crisi, reduce da quattro ko di fila e dall'ennesimo ribaltone in panchina. E contro il Milan Futuro mancheranno sia Guccione che Tavernelli squalificati. Bucchi aveva confermato il solito 4-3-3 a trazione decisamente anteriore. Centrocampo e attacco sono gli stessi schierati contro il Carpi: Guccione in cabina di regia con Chierico e Capello in veste di assaltatori e a supporto del tridente formato da Pattarello e Tavernelli ai lati di Ravasio. Le novità in difesa dove tornano dal primo minuto sia Chiosa che Renzi.