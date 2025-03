Anteprima24.it - “As it was”: alla prima, al Ghione di Roma, presenti Schillaci e Mantovano

Tempo di lettura: 2 minutiIl ministro della Salute Orazioe il sottosegretarioPresidenza del Consiglio Alfredolunedì 17 marzo al teatro “” diper assisterepièce teatrale “As it was – le ultime ore del dottor Fulop Semmelweiss”.Si terrà lunedì 17 marzo alle ore 19:30 al teatroin via delle Fornaci 37, la pièce teatrale “As it was – le ultime ore del dottor Fulop Semmelweiss”. L’evento fa parte della campagna nazionale di prevenzione e sensibilizzazione sull’antibiotico-resistenza e sulle infezioni correlate all’assistenza promossa dall’associazione Fulop, presieduta da Raffaele Di Monda con l’apporto del Comitato scientifico presieduto dal professore Massimo Andreoni. Confermata la partecipazione del ministro della Salute Orazioe del sottosegretarioPresidenza del Consiglio Alfredo