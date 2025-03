Arteta molto orgoglioso di Inspirational Lewis-Skelly dopo la chiamata dell’Inghilterra

Leggi su Justcalcio.com

Il capo dell'Arsenal Mikelcrede che la rapida ascesa alla ribalta di Mylesdovrebbe agire come ispirazione per altri giovani giocatori.ha fatto il suo debutto in prima squadra a settembre e solo sei mesiè stato chiamato oggi nella squadrasenior per le qualificazioni della Coppa del Mondo contro l'Albania e la Lettonia.Il diciottenne ha reso la posizione del terzino sinistro agli Emirati con una serie di spettacoli impressionanti eè stato felice che il suo progresso sia stato riconosciuto.Ha detto: "Siamo tutti davvero, davvero felici perché è davvero una bella storia e una storia che dà molta speranza a molti giovani giocatori e che in sei, sette mesi la tua carriera può cambiare radicalmente, drasticamente per il bene.