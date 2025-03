Lanazione.it - Art Bonus, al via la nona edizione del concorso

Arezzo, 15 marzo 2025 – Art, al via ladelAl via sulla piattaforma www.art.gov.it ladelArt. Ilsi svolgera? in due fasi: dal 10 marzo al 14 aprile sara? possibile votare esclusivamente sul sito Art, mentre nella giornata del 15 aprile ci sara? il click day sui social per votare i progetti finalisti. Anche il Comune di Castiglion Fiorentino partecipa al, come già era avvenuto negli anni passati. “L’Artè un’opportunità per i comuni e le imprese che, partecipando a questa forma di finanziamento virtuoso, agiscono attivamente per il bene comune, perché l’arte e la cultura sono di tutti”, spiega l’Assessore alla Cultura Massimiliano Lachi. Il Comune di Castiglion Fiorentino è presente all’interno delcon il progetto di restauro dell’Annunciazione della Chiesa del Cassero, un’opera collocata su di un altare quattrocentesco, spostato nel 1877 dall'antica chiesa di San Sebastiano e San Rocco all'attuale sede.