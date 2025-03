Sololaroma.it - Arsenal-Chelsea, il pronostico di Premier League: derby d’alta classifica, spettacolo assicurato

Prima della sosta di due settimane per gli impegni delle nazionali, ci aspetta ancora una domenica di grande calcio in giro per l’Europa. Domani, 16 marzo, sono in programma tre partite per la 29ª giornata di: alle 14:30 è previsto il calcio d’inizio deltraall’Emirates Stadium. I Gunners partono con i favori dele i bookmakers quotano la loro vittoria a 1.80, mentre il pareggio e il successo dei Blues sono dati rispettivamente a 3.65 e 4.35.Come arrivano al matchUna sconfitta (0-1 con il West Ham) e due pareggi 0-0 con il Nottingham e 1-1 con il Manchester United) per l’nelle ultime tre partite di, risultati che sembrano aver compromesso la corsa al titolo, con il Liverpool che ha ben 15 punti di vantaggio (con una partita in più).