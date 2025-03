Arno la piena passa senza danni a Pisa | livello dell’acqua stabile a 48 metri Giani | Merito di scolmatore e casse di espansione

Ilfattoquotidiano.it - Arno, la piena passa senza danni a Pisa: livello dell’acqua stabile a 4,8 metri. Giani: “Merito di scolmatore e casse di espansione”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Ladell’che venerdì ha spaventato Firenze ètacriticità nella notte anche a. Il colmo del fiume nella città della torre è rimastoa 4,8, dopo aver transitatoa Ponte a Signa, Montelupo, Empoli, Fucecchio, Pontedera e San Giovanni alla Vena. L’altezzaa Firenze è in progressiva ma lenta diminuzione, pur restando sopra il primodi guardia fissato a tre: alle ore 8:50 di sabato le tre stazioni di rilevamento degli Uffizi registravano una soglia tra 3,65 e 3,55, con una portata di 1.116cubi. Nelle ultime ore le precipitazioni in città sono state scarse. Oltre cinquecento Vigili del fuoco hanno lavorato nelle ultime 24 ore: 430 interventi, comunica il corpo, sono stati svolti nelle province di Firenze, Prato,e Livorno per operazioni di soccorso, allagamenti, frane, dissesti statici e messa in sicurezza di alberi pericolanti.