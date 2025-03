Ilgiorno.it - Aria di sciopero. Autisti dei bus: basta doppi turni

Ferie e permessi che saltano, straordinari sempre più frequenti conche arrivano a fare ilo turno nella stessa giornata, che significa aumentare il rischio per la sicurezza di chi guida, dei passeggeri e di chi circola per strada. Un quadro esasperante secondo i due sindacati più rappresentativi tra glidi Brescia Trasporti (Gruppo Brescia Mobilità), Orsa Trasporti e Cobas, che hanno aperto le procedure di raffreddamento, il primo step da esperire prima della proclamazione dello. Cobas lo aveva già fatto nei giorni scorsi, giovedì è stato il turno di Orsa, che ha chiesto un incontro urgente su alcuni temi critici quali la criticità di assegnazione dei giorni di ferie, l’eccessivo uso diin bianco, l’eccessivo ricorso al lavoro straordinario, la difficoltà di ottenere permessi per motivi famigliari o di salute.