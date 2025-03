Internews24.com - Arda Guler Inter, svolta inattesa! Il Real Madrid apre le porte, la trattativa decolla?

Leggi su Internews24.com

di Redazione, il centrocampista delpossibilità concreta per i nerazzurri?Secondo quanto riportato da Cadena Ser, infatti, ilstarebbe prendendo in considerazione l’ipotesi di esercitare la recompra per Nico Paz, giudicando questa operazione più vantaggiosa rispetto al mantenerein rosa. Il centrocampista turco sta trovando poco spazio al– 27 presenze in Liga ma solo 6 dall’inizio – e potrebbe essere proprio un’opzione per l’in vista dell’estate, in un’operazione a tre che riguComo-, i meneghini hanno mostratoesse per il talento che a Milano potrebbe trovare molto più spazio. La formula del prestito diè una delle opzioni più probabili visto lo scarso utilizzo e l’, che è una delle possibili pretendenti, lo accoglierebbe con grande entusiasmo e a braccia aperte, come riporta Cadena Ser.