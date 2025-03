Archeologia nuovo studio sugli affreschi di Pompei | ecco come nasceva la tavolozza di colori

Leggi su Ildenaro.it

È stato appena pubblicato l’articolo scientifico dal titolo “an pigments. A glimpse into ancient Roman colouring materials” sulla rivista internazionale Journal of Archaeological Science. La ricerca è il frutto di una fruttuosa collaborazione del Parco Archeologico dicon il gruppo di ricerca di Mineralogia e Petrografia del Dipartimento di Scienze e Tecnologie dell’Università degli Studi del Sannio, in collaborazione con glisi del Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e delle Risorse dell’Università Federico II di Napoli.L’indagine ha avutooggetto lodei pigmenti rinvenuti in alcuni eccezionali contestiani, che vanno dal III secolo a.C. all’eruzione del 79 d.C., coprendo la quasi totalità dellapittorica degli antichi pittori.