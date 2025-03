Ilrestodelcarlino.it - Arbitri insultati, la condanna della sindaca

"Ancora una volta sono costretta a prendere le distanze dal comportamento di alcuni tifosi delle squadremia città". Con queste parole ladi Cattolica, Franca Foronchi, interviene con fermezza sugli incresciosi episodi verificatisi durante due partite di calcio lo scorso fine settimana, che hanno visto come vittime due direttori di gara, bersaglio di insulti sessisti e omofobi da parte di alcuni tifosi. Nel primo caso, durante la partita di Seconda categoria tra Superga 63 dilettantistica e Real Montefeltro, l’arbitra Elisa Donelli è stata oggetto di ripetuti insulti dagli spalti, tra cui frasi discriminatorie come "vai a casa a far da mangiare, cosa fai qui". Nel secondo episodio, avvenuto nel campionato under15 tra Città di Cattolica fc e Rivazzurra calcio, un giovane arbitro e il suo tutor sono stati minacciati eper l’intero secondo tempogara.