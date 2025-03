Ilrestodelcarlino.it - Apre in città il fast food Kfc: l’unico delle Marche

a Civitanova KFC, uniconelledella famosa catena di ristorazione statunitense specializzata nel pollo fritto e nei pasti a basso costo. Tutti i dettagli non sono ancora noti ma l’azienda sta intanto cercando un Restaurant Manager con contratto a tempo pieno e indeterminato per poi formare il team che lavorerà nel locale. KFC viene descritta come la seconda catena di ristoranti più grande al mondo per vendite dopo Mc Donald’s, con oltre 30.000 locali in 150 paesi all’aprile del 2024. La scelta di Civitanova è stata fatta anche dopo ricerche di mercato che hanno indicato lacome forte brand attrattivo in regione per quanto riguarda la capacità di spesa diretta alla ristorazione, e non solo per le tasche degli adulti ma, soprattutto, per quelli degli adolescenti, che sono tra i più fedeli clienti del settore del