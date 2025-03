Ilrestodelcarlino.it - Appignano, un concerto per l’autismo

In vista della giornata della consapevolezza sul, oggi alle 21 nel teatro Gasparrini disi terrà ildel gruppo Vociferando dal titolo "Autismo nel cuore della musica", con ingresso a offerta libera. Il ricavato andrà all’associazione "Omphalos autismo e famiglie". Questo è il primo di due eventi dei Comuni die Montefano, coinvolti nell’iniziativa "Se sono diverso non avere paura. Un viaggio nel mondo del", nato quattro anni fa da due insegnanti, Simona e Barbara. Grazie al sostegno di enti locali e privati l’Omphalos ha potuto dare vita, dal 2008, a quattro centri riabilitativi nelle Marche, centri estivi per i più piccoli, progetti per i ragazzi, corsi di formazione. È in atto il progetto a Recanati per un centro Bluinfinito dedicato all’istruzione e all’inclusione sociale di minori con autismo e per la casa Dopo di noi.