Appiano Gentile Inter | rifinitura pre sfida contro l’Atalanta

di RedazioneLe ultime notizie di formazionein vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news daTutti gli aggiornamenti in casasu infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità da.Giornata di allenamento per l’di Simone Inzaghi in preparazione alla decisivadi domani, La seduta si è svolta senza particolari novità, mentre sul fronte degli indisponibili Piotr Zielinski ha seguito un programma di terapie, mentre Federico Dimarco, Matteo Darmian, Nicola Zalewski e Stefan de Vrij hanno svolto un lavoro personalizzato sul campo.Indice dei ContenutiInfortunati: la situazione dall’infermeria nerazzurraProbabile formazioneSqualificati: chi salta il prossimo matchDiffidati: chi è a rischio squalifica tra i nerazzurriMonza streaming LIVE e diretta tv: dove vederlaCalendario Serie A 2024/2025: le partite in programmaClassifica Serie A 2024/2025Infortunati: la situazione dall’infermeria nerazzurraDi Gennaro:vento chirurgico di reinserzione legamentosa del collaterale ulnare del primo dito della mano sinistra.