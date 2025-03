Antonio Castro | Bonus alle fabbriche auto per convertirsi alla Difesa

Leggi su Liberoquotidiano.it

Se non fosse drammatico essere testimoni diretti di una “guerra a pezzi” (copyright Papa Bergoglio), nulla come l'esplosione diffusa e contemporanea di conflitti (Ucraina, Medioriente, Africa) ha spinto l'acceleratore al settore aerospaziale e delle aziende del comparto. Con l'Europa che con l'arrivo ruvido di Donald TrumpCasa Bianca si è trovata a fare da “vaso di coccio” tra giganti d'acciaio (Usa, Russia e pure la Cina), la necessità di contribuire maggiormente ai costi dell'anza atlantica è più di un'ipotesi ipotetica. LA SVOLTA La scelta (obbligata) da parte della Commissione europea di dare il via al piano ReArm Europe da 800 miliardi di euro fa da contro altarecrisi profonda del settoremotive che da anni continua a perdere quote di mercato, profitti e prospettive.