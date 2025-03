Dilei.it - Anticipazioni Verissimo del 15 marzo, la prima intervista a Iginio Massari

Leggi su Dilei.it

Anche questa settimana, l’appuntamento consi trasforma in emozioni, racconti di vita e interviste esclusive con i personaggi più amati dal pubblico. Silvia Toffanin, con la sua solita dolcezza e sensibilità, accoglierà in studio ospiti d’eccezione, scelti per condividere i loro percorsi di vita e il futuro privato e professionale., ledel 15Si parte con un volto simbolo dell’arte dolciaria, il maestro pasticcere. Un nome che fa venire l’acquolina in bocca solo a pronunciarlo. Conosciuto in tutto il mondo per la sua perfezione tecnica e la sua passione ineguagliabile che ormai dura da decenni, il Maestro si racconterà in un’-ritratto che svelerà il suo lato più umano. Non solo dolci impeccabili e creazioni da sogno, ma anche il percorso di un uomo che ha dedicato la vita alla pasticceria, affrontando difficoltà e sacrifici per raggiungere l’eccellenza, sempre con il supporto della sua famiglia.