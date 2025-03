Lanazione.it - Anteprima Cortona on the move. Il titolo sarà "Come together". Le sfide del festival della foto

Ufficializzato il filo conduttore diOn the. "" è ilquindicesima edizione delinternazionalegrafia che tornerà in città dal 17 luglio al 2 novembre. "Artisti provenienti da tutto il mondo – conferma il direttore artistico Paolo Woods - rifletteranno sul concetto di riconciliazione, esplorando i processi di guarigione e trasformazione e affrontando lesociali, politiche e personali, cercando modi per superare le fratture che segnano il nostro mondo". Anche quest’anno Woodsaffiancato dal collettivo Kublaiklan, responsabilecuratelagrafica. A guidare ilci penserà la direttrice Veronica Nicolardi. "Fin dalla sua fondazione – ricorda Nicolardi - seguendo il principio guida On The, ilha raccontato il mondo contemporaneo con uno sguardo attento e sensibile, esplorando la curiosità, l’osservazione e l’impegno verso un linguaggio visivo in costante evoluzione".