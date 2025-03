Notizie.com - Anna Safroncik distrutta per la morte di Pietro Genuardi: “Mi spezzi il cuore”

Il cordoglio diper ladi: le parole dell’ex collega di Centovetrine che commuovono i fan.per ladi: “Miil” (Screenshot video Youtube/Mediaset) – notize.comL’attoreè morto oggi, 14 marzo, all’età di 62 anni a causa di una grave malattia del sangue. Aveva deciso di abbandonare le scene l’anno scorso, durante le riprese della fiction Il Paradiso delle Signore, nella quale interpretava Armando Ferraris, per dedicarsi alle cure.Un addio al mondo della televisione che evidentemente sperava potesse essere solo momentaneo, e che così non è stato. Come dimenticare il messaggio nel quale annunciava la decisione di ritirarsi, nel quale ringraziava i medici, il pubblico che lo seguiva con amore dai tempi di Centovetrine e la sua famiglia.