Lidentita.it - Animali… Oh, se potessero parlare!

Leggi su Lidentita.it

In anteprima nazionale, sul palco dello “Spazio Kairòs”, lo spettacolo teatrale “Animal perfezione” Domenica 16 marzo, ore 16,30 Il testo é della giovane regista torinese Camilla Bassetti (formatasi come attrice e drammaturga, prima alla Scuola di Teatro “Giuseppe Erba” per poi passare alla “Sergio Tofano” – ora “Accademia Mario Brusa – e, sempre a Torino, alla “Shakespeare . Animali. Oh, se! L'Identità.