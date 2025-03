Linkiesta.it - Anidride solforosa, questa sconosciuta

Tanto odiata e tanto amata negli ultimi anni, soprattutto a causa di svariate correnti metodologiche e filosofiche, viticole ed enologiche, l’si è trovata ad affrontare hater su vari fronti, se non da tutti. Il rifiuto incondizionato verso questo coadiuvante enologico è però spesso, se non sempre, legato a una buona dose di ignoranza. Come succede in quasi ogni campo, si tende a estremizzare e temere ciò che non si conosce, è più facile, più accomodante e più tranquillizzante accantonare un elemento che non comprendiamo, anziché studiarlo e dargli il giusto ruolo.Proviamo quindi a parlare della“nel vino”, cercando di dare un senso aespressione e lo facciamo partendo da qualche fondamentale. Innanzitutto laè presente in moltissimi alimenti, spesso in quantità più alte rispetto a quelle che assumiamo o che potremmo assumere attraverso il consumo di vino.