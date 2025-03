Ilfattoquotidiano.it - Anemia falciforme, nuovo metodo di trapianto di midollo osseo. Gli scienziati: “Buoni risultati ed è meno costoso della terapia genica”

Non c’è solo lacome arma contro l’. Un gruppo di ricercatori del Johns Hopkins Kimmel Cancer Center ha infatti messo a punto undidiche si è dimostrato non solo essere sicuro ed efficace, ma anche più economico e quindi più accessibile, rispetto allagenetica, unico trattamento disposizione per questa malattia. La sperimentazione ha coinvolto oltre al centro clinico di Baltimora altri venti cliniche negli Stati Uniti e a Londra (UK). L’età media dei partecipanti alla sperimentazione di fase II, che si è svolta dal 2017 al 2021, è stata di 22 anni di cui il 59% maschio, il 92% afroamericano e il 4% era ispanico. Il tempo medio di follow-up è stato di 37 mesi. Gli effetti collaterali gravi sono stati rari e hanno incluso tre fallimenti del, i casi di rigetto dell’ospite da moderato a grave (22%) e due decessi nel primo anno dopo il(uno per COVID-19).