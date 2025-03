Lanazione.it - Andrea Mazzi, sospesa la libertà vigilata. E’ stato denunciato dalla sua fidanzata

Leggi su Lanazione.it

Massa, 15 marzo 2025 – La seconda vita disi è ritrovata nuovamente a un bivio e soprattutto a fare i conti in un’aula protetta di palazzo di giustizia. Il trentatreenne massese condannato alla pena di 30 anni per il duplice omicidio avvenuto la notte di Natale del 2013 è comparso ieri in Tribunale a Spezia per l’incidente probatorio dopo la denuncia presentata nei suoi confronti da una ragazza con la quale aveva allacciato una relazione sentimentale. Secondo la giovane però il rapporto si sarebbe trasformato in un incubo a causa delle molestie, minacce e percosse. Un’accusa che intanto ha fatto scattare la sospensione dellain attesa dell’esito del procedimento che si è svolto ieri mattina davanti al gip Marinella Acerbi e al pubblico ministero Federica Mariucci alla presenza della parte offesa e degli avvocati.