Andrea Kimi Antonelli | il futuro della Formula 1 dalla Terra dei Motori

Che cosa hanno in comune Lorenzo Bandini, Pierluigi Martini e Alex Zanardi? Presto detto: figlidei, quella fetta d’Italia che si chiama Emilia Romagna, sono stati grandi piloti. In modi diversi, tra 24 Ore e corse americane, hanno collezionato grandi successi. Ma, attenzione!, non inUno. Anzi: Bandini, che era nato per caso in Libia ma era cresciuto tra Brisighella e Reggiolo, vinse un Gran Premio. Non di più. Martini e Zanardi sul gradino più alto del podio non ci sono mai saliti. Tutto questo per dire che, ragazzo prodigio sceltoMercedes per il dopo Hamilton, corre pure contro la Storia. Una Storia che incuriosiva Enzo Ferrari, cui non sfuggiva l’anomalia, chiamiamola così: ladeiha ‘prodotto’ costruttori d’eccezione, ingegneri formidabili, meccanici valorosi.