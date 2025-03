Ilrestodelcarlino.it - Ancona, sette finali per raggiungere i playoff. Serve la stessa forza vista contro la Samb

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Mancanoturni alla fine della stagione regolare. Dopo la sosta imposta dalla Viareggio Cup, che comincerà con la fase a gironi lunedì prossimo, l’affronterà la trasferta di L’Aquila, quindi la domenica successiva la partita in casa con l’Atletico Ascoli. Ad aprile altre quattro sfide: domenica 6 a Riano, poco a nord della Capitale, col Roma City, domenica 13 in casa col Notaresco, poi l’anticipo pre-pasquale di giovedì 17 a Fossombrone, quindi domenica 27 in casa altro derby, stavoltail Castelfidardo. Per concludere con la trasferta di Avezzano, fissata per domenica 4 maggio. Ecco, dunque, cosa attende l’da qui alla fine della regular season, ecco il cammino lungo il quale dovrà raccogliere i punti necessari per confermarsi in grigliae difendersi da chi incalza, primo tra tutti il Fossombrone, e magari – perché no – per provare a insidiare un Chieti con qualche problema societario, anche se nove lunghezze di distanza conpartite da disputare sembrano un gap difficile da colmare.