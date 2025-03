Laprimapagina.it - Amministrative a Rende: Iantorno conferma la sua disponibilità alla candidatura

Leggi su Laprimapagina.it

All’indomani dell’assemblea presso l’Hotel President, Pierpaoloha ribadito la suaa candidarsi come primo cittadino di. L’incontro ha visto la partecipazione di diverse forze politiche che hanno analizzato la situazione attuale della città. Tuttavia, non erano presenti i membri del comitato che ha rifiutato la proposta di candidare, gruppo che continua a sostenere ladi Sandro Principe, la cui posizione appare sempre più complessa a causa dei procedimenti legali in corso.Durante l’assemblea, il nome diè stato accolto da un applauso unanime, a dimostrazione del sostegno che la suaraccoglie. Il clima di entusiasmo è stato palpabile, con slogan che esprimevano la voglia di cambiamento: “Avanti giovanisi, avanti Pierpaolo,aisi.