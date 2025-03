Quotidiano.net - Amici a quattro zampe: come gestire la convivenza con i cani in casa dell'amica

Cara Caterina, ho un’carissima che spesso e volentieri ci invita a pranzo e sia io sia mio marito non ci andiamo tanto volentieri perché hanno due grossi. La nostra visione è diversa, per lei è normale accarezzarli e dare loro bacini anche mentre cucina, e avere peli sparsi per. Quando andiamo da loro lasciano ifuoriin giardino ma noi torniamo acon gli abiti pieni di peli. Ho cercato di spiegarle delicatamente il problema girando l’invito amia (visto che apprezzano molto la mia cucina) ma non c’è verso. Partendo dal presupposto che noi rispettiamo tutti gli animali e detestiamo chi li tratta male o li abbandona, per noi resta un problema essere “obbligati”, quando andiamo dalla mia, a convivere con quei due grossi, o i loro peli, ma chi ha gli animali non capisce la nostra visione.