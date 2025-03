.com - Amici 24 – Verso il serale, la puntata speciale su Canale 5

ilè l’ultimo appuntamento della domenica pomeriggio prima della partenza in prima serata del talent di Maria De FilippiDomani 16 marzo alle 14 su5 va in ondail, ultimo appuntamento della domenica pomeriggio prima della partenza in prima serata del talent di Maria De Filippi. In questosaranno ripercorsi i sei mesi trascorsi nella scuola dai ragazzi, da lezioni a sfide da affrontare, momenti di gioia e di difficoltà, traguardi raggiunti. Ad accedere alla fase finale del programma sono 16 allievi divisi in tre squadre.Rudy Zerbi e Alessandra Celentano avranno Antonio, Chiamifaro, Jacopo Sol e Vybes come cantanti, Alessia, Chiara e Daniele come ballerini. Emanuel Lo e Lorella Cuccarini hanno scelto Asia e Francesca come ballerini, Luk3, Senza Cri come cantanti.