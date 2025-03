Movieplayer.it - Altro che FolleMente! Perché Win or Lose è più Inside Out di Inside Out

Il finale della prima serie originale Pixar per Disney+ conferma ed amplia quanto visto nella prima metà. Forse è questa la strada da percorrere nel futuro dello studio. In streaming. Si è tanto parlato in queste settimane delle somiglianze (vere e presunte) nel soggetto alla base tra, il nuovo film di Paolo Genovese che sta sbancando il botteghino, eOut, successo animato senza precedenti. C'è un titolo però, approdato forse in sordina Disney+, che si è fatto notare col passare degli episodi: Win or. Arrivati al finale, sembra confermare una teoria tanto assurda quanto vera: riesce ad essere forse più creativo ed incisivo diOut, nonostante qualche mese prima sia approdata sempre in streaming anche la serie nata da una costola proprio di quel brand, ovvero .