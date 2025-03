Ilgiorno.it - Altra spaccata ai Monopoli. Fatta razzia di sigarette

È successo di nuovo. Unanotturna aidi Stato di Lonato, perre come sempre stecche di “bionde”. I ladri hanno preso di mira il magazzino di via Rassica tra le quattro e le cinque del mattino. Per sfondare l’ingresso, avrebbero utilizzato una benna come ariete con cui hanno abbattuto la cancellata, così da aprirsi un varco nella proprietà, e poi avrebbero forzato la porta d’accesso con alcuni camion. La banda avrebbe poi messo le mani su un’ingente quantità die tabacchi, merce che era già pronta per essere consegnata il mattino seguente ai tabaccai – bisogna ancora fare una stima precisa del valore della stessa – e poi si sarebbe dileguata. Sulle tracce dei malviventi ci sono i carabinieri della compagnia di Desenzano del Garda. Dal 2007 a oggi lo stesso luogo è stato “visitato”’ dai malviventi ben cinque volte con modalità simili.