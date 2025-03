Lanazione.it - Alluvioni, l’esperto: “Non prevenire è un errore. Ricostruire costa 10 volte di più”

Firenze, 15 marzo 2025 – Mentre la Toscana fa i conti con l'ennesima emergenza idrogeologica, tra corsi d’acqua esondati, frane e smottamenti, in Sicilia le temperature hanno sfiorato i 30 gradi con venti di scirocco oltre i 100 chilometri orari, trasportando sabbia e riducendo la visibilità. Due facce della stessa crisi climatica, che evidenzia la crescente vulnerabilità del nostro territorio di fronte a fenomeni sempre più estremi. Ne parliamo con Federico Preti, presidente nazionale dell’Associazione italiana per l’ingegneria naturalistica e docente di Idraulica all’Università di Firenze. Quanto incidono i cambiamenti climatici sugli eventi che stiamo vedendo? «Piove in maniera pericolosa con maggiore frequenza e con quantità di precipitazioni estreme che superano i record storici. Questo accade su un territorio già fortemente vulnerabile a causa dell’aumento del consumo di suolo nei fondovalle e dell’abbandono dell’entroterra.