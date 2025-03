Lanazione.it - Alluvione a Empoli, paura per il gattile e il canile. “Gli animali sono in salvo”

Leggi su Lanazione.it

, 15 marzo 2025 – L’emergenza meteorologica cominciata il 14 marzo che ha colpito gran parte del territorio comunale, ha arrecato danni ingenti alla struttura delin via Majorana e alla strada che porta almunicipale di via del Castelluccio dei Falaschi (vicino alla zona industriale del Terrafino). Ieri i volontari hanno provveduto a evacuare alcuni gatti dalla struttura mentre oggi è cominciato il pompaggio dell’acqua alcon la squadra della Protezione Civile in azione. I cani ospiti delinvece, fa sapere l’amministrazione comunale, nonstati colpiti dalla forte pioggia mentre la strada che porta alrisulta ancora impraticabile. L’assessora alla Transizione ecologica con delega alla tutela deglidel Comune di, Laura Mannucci spiega: “Ieri mattina ilsi è allagato nella parte bassa e il personale volontario dell’associazione Aristogatti che ringrazio, che ha in gestione la struttura, è riuscito prontamente a spostare subito i gatti con problematiche e di età importante.