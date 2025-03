Juventusnews24.com - Allianz Stadium svuotato in Juve Atalanta, Thiago Motta commenta: «Giocare nel nostro stadio è un ambiente particolare ma proveremo a cambiare questa cosa. Deve partire da noi»

di RedazionentusNews24insi esprime su quanto accaduto domenica scorsaNel corso della conferenza stampa di presentazione diha parlato dell’. Ecco le sue parolePERSO L’APPOGGIO DEI TIFOSI – «Sono in questo gioco più o meno da 25 anni, ho visto di tutto. Rispetto tutte le opinioni, soprattutto il tifoso che viene alloe vuole vedere la sua squadra vincere le partite. Alla fine sta a noi fare illavoro al massimo per ottenere il miglior risultato possibile esituazione di partita in partita.nelè un, giusto o no non sta a me dirlo.perchéquestosarebbe un bene per noi, per la squadra e per la società.