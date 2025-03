Cityrumors.it - Allerta Toscana e Emilia, Mario Tozzi: “E’ stato cementificato tutto, l’acqua dove va..?”

Parla l'esperto geologo sulla situazione di allerta nelle regioni Emilia Romagna e Toscana: "E' normale avere paura quando piove così tanto." Se non bisogna a mettersi a fare la danza della pioggia per non far piovere, poco ci manca. Una situazione che preoccupa in Emilia Romagna e in Toscana, anche se le condizioni meteo si stanno alleggerendo, ma così andare avanti non è semplice e lo fa capire il noto geologo Mario Tozzi, in questi giorni alle prese anche con quanto sta avvenendo ai Campi Flegrei. "E' normale, ahimé, che la gente abbia paura, anche perché contro l'acqua che ti arriva poco puoi fare.", dice il geologo e noto conduttore televisivo di trasmissioni che parlano proprio di geologia, di clima e delle condizioni del terreno e territorio del Belpaese.