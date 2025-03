Corrieretoscano.it - Allerta rossa Toscana, Giani: “Maggiori criticità in Empolese, Mugello e Sesto Fiorentino”. FiPiLi allagata, auto sotto l’acqua

: “in”.all’altezza di Vicarello, provincia di Livorno.in, il punto di Eugenio, presidente Regione, sabato 15 marzo, nella Sala operativa unificata della Protezione civile regionale, in collegamento con il Dipartimento nazionale.Intanto è chiusa in entrambe le direzioni l’uscita di Vicarello in: trattoacqua,rimaste intrappolate. Mentre è stato riaperto il ramo di allacciamento (R42) tra Firenze Scandicci e FI-PI-LI verso quest’ultima. La Direzione 4° Tronco di Firenze distrade per l’Italia, con il supporto della Polizia Stradale, ha attivato per la scorsa notte un presidio costante delle zone interessate dall’meteo.