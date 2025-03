Allerta rossa prorogata in Toscana | Giani chiede stato emergenza nazionale

Leggi su Corrieretoscano.it

in.Eugenio, presidente Regione: “Chiedo al Governo il riconoscimento dellodi, per garantire interventi rapidi alle comunità colpite dal forte maltempo. Difendo la mia terra e i miei concittadini con determinazione”.È statafino alle 24 di oggi, sabato 15 marzo, l‘per rischio idraulico del reticolo principale, limitatamente al bacino inferiore dell’Arno e a quello di Bisenzio e Ombrone pistoiese. L’diventa invece arancione, sempre fino alla mezzanotte, in Mugello e nelle aree più vicine a Firenze. Codice giallo fino alla mezzanotte, e sempre per rischio idraulico del reticolo principale, nel Valdarno superiore. Codice arancione domenica 16 marzo fino alle ore 14 per il rischio idraulico del reticolo principale in Valdarno inferiore e Val Bisenzio diventa arancione fino alle ore 14, mentre per l’area fiorentina e il Mugello il codice è giallo.