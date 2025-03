Ilrestodelcarlino.it - Allerta rossa per i fiumi: "Serve massima prudenza"

Cesena torna a dover fare i conti con un’legata ai rischi idraulici. Cioè ai danni che potrebbe causare l’acqua, l’acqua dei. La disposizione è stata emanata a metà della giornata di ieri e durerà anche per tutta quella odierna: il messaggio ha immediatamente calamitato l’attenzione della comunità, prima di tutto perché i tragici ricordi di ciò che accadde nel maggio del 2023 lungo le rive del Savio e non solo, non si cancellano. C’è dunque da tornare ad avere paura? A riguardo il sindaco Enzo Lattuca, attraverso una nota diffusa sui canali social di Palazzo Albornoz, ha voluto tranquillizzare gli animi, invitando in ogni caso allae prestare particolare attenzione in particolare nell’arco delle prossime ore. Da domani è invece fortunatamente previsto un miglioramento delle condizioni meteo.