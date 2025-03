Notizie.com - Allerta Rossa in Toscana, ultimi aggiornamento: Pisa e Firenze ancora in emergenza

Leggi su Notizie.com

L’inscade alle ore 14.00 ma potrebbe essere prorogata. Arno in calo a, mentre ala situazione è più in bilico.inin(ANSA) Notizie.comLe immagini diventate virali ieri sonosotto gli occhi di tutti, ma la situazione è in continua evoluzione e oggi le cose sembrano essere in leggero miglioramento. L’Arno è in calo a, ma nonostante questo rimane sopra il primo livello di guardia. Invece aè in corso il transito del colmo di piena del fiume, stabile al secondo livello a 4.8 metri.Le evoluzioni di ieri hanno portato a danni lungo il bacino dell’Arno con le conseguenze peggiori a Sesto Fiorentino dove sono arrivati soccorsi con gli elicotteri dei vigili del fuoco che hanno salvato un uomo che era stato trascinato via dalla forza dell’acqua nel fiume Sieve.