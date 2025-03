Firenzetoday.it - Allerta meteo a Scandicci, il punto della situazione

Permane la chiusura di alcune strade nel territorio dia seguito dei danni dovuti al maltempo. Al momento risultano interdette al transito a causa di frane via delle Fonti e via di Legnaia. Via Triozzi resta chiusa a causa dei danni alla carreggiata prodotti dagli allagamenti di ieri.