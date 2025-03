Internews24.com - Allenamento Inter, rifinitura in vista della gara contro l’Atalanta! Le ultime da Appiano – FOTO & REPORT

di Redazionein! Ledasulla sessione di lavoro odiernaGiornata diper l’di Simone Inzaghi in preparazione alla decisiva sfida di domani, La seduta si è svolta senza particolari novità, mentre sul fronte degli indisponibili Piotr Zielinski ha seguito un programma di terapie, mentre Federico Dimarco, Matteo Darmian, Nicola Zalewski e Stefan de Vrij hanno svolto un lavoro personalizzato sul campo.Qui la tua dose giornaliera di Nerazzurri, prego ???#Forza#Atalanta?? (@) March 15, 2025GENTILE – Vigilia di campionato per l’che domenica 16 marzo alle 20:45 affronterà in trasferta, nel big match29ª giornataSerie A 2024/25.