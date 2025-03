Laspunta.it - Alla scoperta dei Castelli Romani: un viaggio nel tempo con Maurizio Bocci

La Biblioteca Comunale “Bruno Martellotta” di Grottaferrata apre le porte a un evento imperdibile: martedì 18 marzo – alle ore 17.00 –presenterà il suo nuovo libro “Sulle tracce del”. Un affascinanteattraverso la storia millenaria dei, un territorio ricco di testimonianze artistiche, storiche e naturali che lo rendono unico al mondo. In un’epoca in cui il patrimonio culturale è più prezioso che mai, questo libro rappresenta un invito a riscoprire la bellezza e la complessità di luoghi che hanno affascinato generazioni. L’autore,, guiderà il pubblico attraverso le pagine di “Sulle tracce del”, rivelando storie e aneddoti che testimoniano la ricchezza di un’area geografica spesso non adeguatamente valorizzata. La presentazione sarà arricchita dpartecipazione di alcuni ospiti: Roberto Libera, Direttore del Museo Diocesano di Albano, e Giacomo Tortorici, Direttore del Consorzio Sistema