Alla Camera dei Deputati seduta straordinaria su situazione carceri

ROMA – Ai sensi dell'art. 62, secondo comma, della Costituzione, e dell'art. 29, comma 1, del Regolamento, non prima di mercoledì 19 marzo, dopo l'esame del disegno di legge 2285 – decreto-legge 3/2025 riguardante misure urgenti per assicurare la continuità produttiva ed occupazionale degli impianti ex Ilva – e della proposta di legge 2084 – modifichedisciplina in materia di durata delle operazioni di intercettazione – nell'Aula di Montecitorio è prevista unaper l'esame delle mozioni Faraone, Braga, Richetti, Zanella e Magi n. 1-00406 e D'Orso e altri n. 1-00407 concernenti iniziative in meritonelle.E' quanto si legge in una breve nota dell'ufficio stampa di Montecitorio.