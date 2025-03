Panorama.it - Alimenti fake, dalla Cina con... contraffazione

Torino, quasi 300 tonnellate di sementi da orto, con un valore stimato di oltre 38 milioni di euro, spacciati come italiani e in realtà prevenienti perlopiù. Porto di Genova, bloccati 600 chili di arachidi cinesi con micotossine cancerogene. Napoli, 20 tonnellate diimportatifermatiAsl. Si potrebbe andare avanti così per pagine, mettendo in fila gli ultimi interventi che lungo la Penisola raccontano come l’agroalimentare italiano sia puntualmente invaso da prodotti cinesi. «Sono soprattutto semilavorati che diventano poi prodotti finiti» spiega Stefano Masini, capo Area Ambiente di Coldiretti. «Per questo è ancora più complesso individuarli. Un esempio è il concentrato di pomodoro, certamente il più diffuso, ma anche preparazioni a base di frutta, verdura, pesce o carni, finiscono per essere spacciati per italiani approfittando della mancanza per molti cibi dell’obbligo dell’etichetta di origine».