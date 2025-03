Dilei.it - Alfonso Signorini difende il GF, la verità su televoto e Lorenzo Spolverato

è tornato sulla questionee, dopo quanto dichiarato ai microfoni di Striscia la Notizia sulla mancata eliminazione del concorrente dal reality, ci tiene a chiarire la sua posizione e la validità del meccanismo del programma attraverso un lungo post pubblicato sul suo profilo Instagram., dopo Striscia ci ripensa e pubblica un post su Instagram“Dovrebbe essere mandato via, ma hanno preferito tenerlo dentro”: così aveva dichiaratoai microfoni di Valerio Staffelli quando ha ricevuto il Tapiro d’Oro per la mancata eliminazione dal programma di. Ma dopo qualche ora da queste dichiarazioni, il presentatore ci ha ripensato e ha deciso di pubblicare sul suo profilo Instagram un post in cui spiega la sua posizione e, soprattutto,la veridicità dele del meccanismo che regola il Grande Fratello.