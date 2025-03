Ilgiorno.it - Alessandro Guarnotta: “Così ho soccorso la ragazza sfregiata da una baby gang. Queste bande sono sempre più impunite, spavalde, cattive”

Milano – Era appena sceso dal metrò alla stazione Cadorna quando si è imbattuto in unadi 16 anni in lacrime, terrorizzata come l’amica e coetanea con lei. Il viso sfigurato in una maschera di sangue, una profonda ferita all’occhio che solo per miracolo non ha perso. Se Anna (nome di fantasia) se la caverà, con una cicatrice fra l’occhio sinistro e il sopracciglio ma conserverà l’uso della vista, lo deve anche al tempestivo intervento di, 50 anni, guardia giurata, che quel sabato 8 marzo passava per caso da lì.le 20, Angelica sta tornando a casa col metrò quando lei e l’amica vengono aggredite da un gruppo di maranza non più grandi di loro sulle scale per scendere ai binari della linea 1.in tre, cominciano a insultare le ragazze. Anna finisce nel mirino.