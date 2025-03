Aldo Moro, 47 anni fa il rapimento in via Fani a Roma

Leggi su Tg24.sky.it

Sono passati 47dal sequestro di. Il 16 marzo 1978, l’automobile su cui viaggiava il presidente della Democrazia Cristiana fu fermata in via, a, da un nucleo armato delle Brigate Rosse che uccise i cinque uomini della scorta e rapì il politico pugliese. Quello stesso giorno, Giulio Andreotti avrebbe dovuto ottenere la fiducia per un nuovo governo in cui, per la prima volta, sarebbero stati presenti anche i deputati del Partito Comunista Italiano di Enrico Berlinguer. Ildi, uno dei punti più tragici deglidi piombo in Italia, durò 55 giorni. Il 9 maggio successivo il corpo senza vita del politico fu fatto ritrovare dalle Br all’interno del bagagliaio di un’auto parcheggiata in via Caetani, nella Capitale. La morte dello statista segnò la fine del cosiddetto "Compromesso storico", l'avvicinamento tra Dc e Pci, di cuiera stato uno dei grandi fautori.