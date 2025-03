Ilgiorno.it - Alberto Stasi e la riapertura del caso di Garlasco, il suo legale: “Tra speranza e attesa, ribadisce la sua innocenza”

(Pavia), 15 marzo 2025 – “Sta vivendo un misto di emozioni”. L’avvocato Antonio De Rensis, che insieme alla collega Giada Bocellari difende, risponde così alla domanda su come l’ex bocconiano stia affrontando questi giorni didell’indagine sull’omicidio di Chiara Poggi, sua fidanzata all’epoca del delitto dell’agosto 2007. Condannato a 16 anni di carcere, fine pena nel 2030, il 41enne detenuto a Bollate ha ottenuto già dal 2023, dal Tribunale di sorveglianza di Milano, il lavoro esterno, per mansioni contabili e amministrative. Esce ogni giorno dal carcere per tornarci alla sera. Una routine spezzata però in questi giorni dalla notizia delladelle indagini: dopo le bocciature delle richieste di revisione, questa ulteriore indagine gli ha riacceso la? “sì, ma anche”, risponde il, consapevole che le indagini non avranno tempi brevi.