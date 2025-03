Anteprima24.it - Alberi tagliati all’ex Hotel Il Molino, i residenti: “La risposta del Conservatorio non chiarisce i dubbi, anzi li aumenta”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minuti“LadelNicola Sala all’abbattimento deglinell’area dell’exIlè arrivata in tempi rapidi. Una solerzia che apprezziamo, ma che purtroppo non porta le risposte che ci aspettavamo”. Così in una nota alcunidi via dei Mulini e Pietà, a Benevento. Ilha dichiarato che “l’intervento ha riguardato solo arbusti. Ma le immagini che abbiamo raccolto dicono tutt’altro. Questi non sono solo arbusti (leggi qui). La nostra foto mostra chiaramente tronchi di dimensioni considerevoli,di alto fusto abbattuti, con diametri importanti. E quella che vediamo in foto è solo una parte dell’area interessata.È difficile immaginare che si tratti digiovani: osservando il diametro dei tronchi e considerando la crescita tipica di molte specie, è molto probabile che queglifossero lì da diversi decenni.