Ferraratoday.it - Alberi abbattuti senza le preventive comunicazioni, sanzionato un uomo per oltre 2600 euro

Leggi su Ferraratoday.it

Proseguono i controlli dei carabinieri della Compagnia di Portomaggiore e dei Reparti speciali. Nel pomeriggio venerdì 14, i militari portuensi hanno messo in campo servizi straordinari, questa volta tra Portomaggiore e Ostellato, per contrastare i reati in genere e le violazioni in materia di.