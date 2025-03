Lanazione.it - Al via la rassegna “Liberi Versi“: "Così la poesia cura l’anima"

“Panicale“ è il nome del nuovo format culturale, ideato dall’assessorato comunale alla cultura, pronto a dipanarsi e a essere declinato in molteplici forme. Un contenitore dedicato alla, in cui il fil rouge è la condivisione di. A partire da oggi (a ridosso dunque della Giornata mondiale della) il capoluogo e le frazioni faranno da scenario a eventi che avranno per protagonisti poeti e potesse, libri, laboratori, letture. "La– spiega l’assessora alla cultura Paola Pausilli – come tutte le altre forme artistichee dissemina valori positivi. Con questo nuovo contenitore culturale daremo vita a iniziative come incontri, laboratori e camminate il cui focus sarà lacontemporanea". Si parte alle 17 nella Sala consiliare con la presentazione delle raccolte poetiche di Paolo Piazza e Francesca Benedetti, rispettivamente “Miele di castagno“ e “Gusci di noci“, editi dalla casa editrice Thyrus, nella Colla “I Semplici“.