Laspunta.it - Al Servizio del Popolo “via Marittima? Un disastro. Assenti sia i controlli che l’assessore Scaccia”

Leggi su Laspunta.it

Mentre, sui social, posta la pulizia dei marciapiedi di via, raccogliendo tanti commenti non proprio tenero, c’è chi invece punta il dito proprio sui soldi spesi e male, sull’asfalto di via.Lo fa il portavoce del Movimento Civico Aldel, Dheni Paris. Dheni Paris“La vicenda delle ripetute riasfaltature di Viaha suscitato non poche polemiche, mettendo in evidenza una gestione opaca dei lavori e un disinteresse da parte delcompetente, il vice sindaco Antonio. Afferma Dheni Paris.“In questi ultimi mesi, i cittadini e i commercianti hanno assistito con disappunto a un fenomeno che, purtroppo, è diventato una routine: ogni volta che pioveva, le buche sulla strada riapparivano, costringendo nuovamente l’amministrazione a intervenire con costose riasfaltature.